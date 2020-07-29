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Мауро Икарди: «Задача «ПСЖ» — дойти до финала ЛЧ и, если на то будет воля божья, выиграть»

15:19
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди поделился мнением о шансах команды в розыгрыше Лиги чемпионов-2019/20.

— После жеребьевки я понял, что в половине сетки, в которой находимся мы, нет команд, побеждавших до этого в Лиге чемпионов, — цитирует France Football Икарди. — С другой стороны, в другой половине почти все побеждали в этом турнире, можно сказать, они решили собраться вместе. Тем не менее, нужно сохранять осторожность, ведь у наших соперников такие же амбиции — наконец завоевать ЛЧ и войти в историю. В последние годы «ПСЖ» проваливался в Лиге чемпионов, и всей команде очень хочется это изменить. Наша цель — дойти до финала турнира и, если на то будет воля божья, выиграть его. Именно ради этого в клуб так инвестировали в последние годы.

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