Мауро Икарди: «Я не знал, что вошел в историю «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди доволен тем, как прошла его адаптация в Париже. Арендованный у «Интера» аргентинец быстрее всех в истории «ПСЖ» забил десять мячей.

— Я не знал этого, — цитирует официальный сайт «ПСЖ» Икарди. — Горжусь, что добился такого достижения и вошел в историю «ПСЖ». Я стараюсь всегда быть готовым к игре и помогать партнерам по команде. Моя задача — забивать, поэтому я должен быть всегда доступен для партнеров, их обостряющих передач. И я всегда готов, всегда сосредоточен на этом.

К настоящему моменту Икарди забил 14 мячей в 18 матчах за «ПСЖ».