Мауро Икарди: «ПСЖ» стал международной футбольной силой»

Новичок «ПСЖ» Мауро Икарди прокомментировал переход из «Интера». Миланский клуб отдал форварда в аренду с правом последующего выкупа.

— Хочу поблагодарить «ПСЖ» за доверие, — цитирует официальный сайт клуба Икарди. — Приложу все усилия, чтобы помочь команде пройти как можно дальше во всех турнирах.

«ПСЖ» стал международной футбольной силой. У клуба большие амбиции, я уверен, что здесь есть все необходимое, чтобы мы добились еще большего. С нетерпением жду возможности сыграть на «Парк де Пренс» — стадионе, известном красотой и страстью.

В прошлом сезоне 26-летний Икарди провел 37 матчей за «Интер», забил 17 голов и отдал пять голевых передач. Контракт форварда с «нерадзурри» действует до 30 июня 2021 года.

Икарди стал игроком «ПСЖ»