Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди прокомментировал разгромную победу над «Марселем» (4:0) в матче 11-то тура чемпионата Франции. Форвард оформил дубль.

— Я очень рад этой победе, мы знали, какое значение имеет этот матч, могли бы сыграть получше во втором тайме, — цитирует Икарди L'Equipe. — Я очень доволен своими двумя голами, пришел сюда забивать. Я играл с сильными игроками, но «ПСЖ» — лучшая команда, в которой я играл. Чувствую себя очень хорошо.

ПСЖ — Марсель

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