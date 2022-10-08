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8 октября, 15:25

Матюиди считает, что Бензема заслужил «Золотой мяч»

Мария Гусева
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Французский полузащитник, выступающий за «Интер Майами», Блез Матюиди считает, что нападающий «Реала» Карим Бензема достоин того, чтобы получить «Золотой мяч» в этом году.

«Он провел невероятный сезон. Его карьера тоже восхитительна. То, чего он добился за свою карьеру, будь то в «Лионе» или «Реале», просто фантастика. Если он получит «Золотой мяч», то это будет заслуженно. Я надеюсь, Бензема сможет достойно выступить на чемпионате мира. Для него это будет справедливой наградой», — цитирует GFFN Матюиди.

В августе Бензема вошел в список номинантов на «Золотой мяч» — 2022. 34-летний француз в прошлом сезоне с «Реалом» выиграл ла лигу и Лигу чемпионов, став лучшим бомбардиром обоих турниров.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2022 года состоится 17 октября в Париже.

Блез Матюиди
Карим Бензема
Футбол
ФК Интер Майами
ФК Реал
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7
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
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 Нант 11 2 4 5 13-19 10
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 Реймс 11 1 6 4 12-19 9
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 Осер 11 2 3 6 11-23 9
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 Страсбур 11 1 5 5 10-17 8
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ПСЖ

 9
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

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П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

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Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
Дион Лопи

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Реймс

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