Матвей Сафонов женился на Марине Кондратюк

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов женился на Марине Кондратюк, сообщила девушка в Telegram-канале.

«Да, мы женаты. Да, по обоюдному согласию. Нет, я не делала приворот. Нет, я не беременна», — написала Кондратюк.

В августе Сафонов сделал предложение Кондратюк.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». Летом прошлого года вратарь перешел в «ПСЖ». В текущем сезоне он сыграл 11 матчей за парижский клуб, пропустив шесть мячей и шесть раз сыграв «на ноль».