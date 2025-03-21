Матвей Сафонов женился на Марине Кондратюк
Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов женился на Марине Кондратюк, сообщила девушка в Telegram-канале.
«Да, мы женаты. Да, по обоюдному согласию. Нет, я не делала приворот. Нет, я не беременна», — написала Кондратюк.
В августе Сафонов сделал предложение Кондратюк.
Сафонов — воспитанник «Краснодара». Летом прошлого года вратарь перешел в «ПСЖ». В текущем сезоне он сыграл 11 матчей за парижский клуб, пропустив шесть мячей и шесть раз сыграв «на ноль».
Источник: Telegram-канал Марины Кондратюк
Новости