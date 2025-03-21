Футбол
21 марта, 15:43

Матвей Сафонов женился на Марине Кондратюк

Камила Абдурахманова
корреспондент
Матвей Сафонов и Марина Кондратюк.
Фото Telegram-канал Марины Кондратюк

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов женился на Марине Кондратюк, сообщила девушка в Telegram-канале.

«Да, мы женаты. Да, по обоюдному согласию. Нет, я не делала приворот. Нет, я не беременна», — написала Кондратюк.

В августе Сафонов сделал предложение Кондратюк.

Сафонов — воспитанник «Краснодара». Летом прошлого года вратарь перешел в «ПСЖ». В текущем сезоне он сыграл 11 матчей за парижский клуб, пропустив шесть мячей и шесть раз сыграв «на ноль».

Источник: Telegram-канал Марины Кондратюк
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Adminni

    У бывшей кондратий схватит. Наверняка уже на ветке нагадила со своим адвакатишкой

    27.03.2025

  • Sergey_Marcus

    Ну, че, готовь алименты. Улыбки скоро закончатся. И начнется суд на твои бабки.

    22.03.2025

  • Алексей Епишин

    Будет очень смешно, если в последствии окажется что он использовал новую жену, для размазывания своих доходов и уклонения от уплаты алиментов старой. В последствии эти схемы разумеется помогут Кондратюку оставить Сафона с голой ж. И главный вопрос, почему на этом сайте для домохозяек публикуют какие-то никому не нужные спортивные новости?

    22.03.2025

  • RobertH

    По непонятной причине футболёров повально тянет на пластиковых кукол, которые вскоре их конкретно нахлобучивают на бабки. Совет да любовь, как говорится, с одной стороны, но внешность и фамилия барышни вызывают сУмнения... Как показала практика, тот, кто один раз наступил на такие грабли, потом наступает на них ещё долгое время...:sunglasses:

    21.03.2025

  • zg

    Марина Кондратюк,это сменивший пол и разочаровавшийся в бабах после разрыва с Трусовой,Марк!))))

    21.03.2025

  • СереХа

    а мне нра

    21.03.2025

  • Адекватный спартач

    Выбрать не гламурную фифу, видимо не судьба. Одних граблей не хватило...

    21.03.2025

  • инок

    "Нет, деньги и имущество пока еще Матвей не переписал на меня" - добавила его новая жена. ==== Не учит жизнь парня, пропустил гол в тот же угол...

    21.03.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Страшная-то какая

    21.03.2025

  • Valekka

    Совет да любовь!Но,как говорится : " То,что ты сделал в отношении другого,может повториться и с тобой"!!

    21.03.2025

  • Dron56

    Таким как Сафон веры нет. Кондратюк его накрутит. Точка.

    21.03.2025

  • Степочкин

    Так и тебя может так же бросить.. Как-будто беременность это какой-то порок или стыд? Уводить мужика от жены и младенца на руках - куда больший стыд.

    21.03.2025

