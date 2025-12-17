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17 декабря 2025, 23:54

Сафонов стал первым вратарем в XXI веке с четырьмя сейвами в послематчевой серии пенальти

Руслан Минаев

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отбил четыре пенальти в послематчевой серии в финале Межконтинентального кубка. В матче за титул столичный клуб обыграл «Фламенго» в серии 11-метровых ударов (1:1, 2:1).

По информации Opta, Сафонов стал первым вратарем в XXI веке, который отразил четыре пенальти в послематчевой серии.

Матвей Сафонов с&nbsp;Межконтинентальным кубком.Великий матч Сафонова! Отбил четыре пенальти и принес «ПСЖ» Межконтинентальный кубок

Сафонов был признан лучшим игроком финала турнира. Россиянин завоевал шестой трофей в составе «ПСЖ».

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Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Матвей Сафонов завоевал шестой трофей в составе «ПСЖ»

Сафонов опубликовал фотографии с наградами после победы в Межконтинентальном кубке
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 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
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5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
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