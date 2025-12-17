Сафонов стал первым вратарем в XXI веке с четырьмя сейвами в послематчевой серии пенальти

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отбил четыре пенальти в послематчевой серии в финале Межконтинентального кубка. В матче за титул столичный клуб обыграл «Фламенго» в серии 11-метровых ударов (1:1, 2:1).

По информации Opta, Сафонов стал первым вратарем в XXI веке, который отразил четыре пенальти в послематчевой серии.

Сафонов был признан лучшим игроком финала турнира. Россиянин завоевал шестой трофей в составе «ПСЖ».