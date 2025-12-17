Сафонов стал первым вратарем в XXI веке с четырьмя сейвами в послематчевой серии пенальти
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отбил четыре пенальти в послематчевой серии в финале Межконтинентального кубка. В матче за титул столичный клуб обыграл «Фламенго» в серии 11-метровых ударов (1:1, 2:1).
По информации Opta, Сафонов стал первым вратарем в XXI веке, который отразил четыре пенальти в послематчевой серии.
Сафонов был признан лучшим игроком финала турнира. Россиянин завоевал шестой трофей в составе «ПСЖ».
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9
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11
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12
|Брест
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13
|Анже
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14
|Гавр
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|0-0
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15
|Осер
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|0
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|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ле Ман
|0
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|0
|0
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|Анже – Лилль
|- : -
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|00:00
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|00:00
|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
|00:00
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
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|Труа – Париж
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