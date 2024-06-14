Сафонов: «Невозможно было отказать такому клубу, как «ПСЖ»

Вратарь Матвей Сафонов прокомментировал свой переход в «ПСЖ» из «Краснодара».

«Я рад присоединиться к «ПСЖ» — одному из крупнейших клубов с историей и трофеями. Это большая команда. Я думаю, невозможно было отказать гранду французского футбола. Я готов совершенствоваться в «ПСЖ» с каждым днем, это большой шанс для меня перейти на новый уровень. Я не могу дождаться первой игры за свою новую команду», — сказал Сафонов пресс-службе парижского клуба.

14 июня «ПСЖ» и «Краснодар» объявили о трансфере 25-летнего россиянина в парижский клуб. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

Сафонов является воспитанником академии «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел 30 матчей за «быков», в которых пропустил 27 голов. 11 раз он сохранил ворота в неприкосновенности.