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7 декабря 2025, 18:33

Сафонов о первом матче за «ПСЖ» в сезоне: «Снова получил удовольствие от игры, этого не хватало»

Матвей Сафонов.
Фото AFP

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от игры 15-го тура Лиги 1 против «Ренна» (5:0).

Россиянин вышел в стартовом составе и провел на поле всю встречу.

«Как уже говорил вчера, наконец-то дебютировал в этом сезоне за «ПСЖ». Очень рад, что получилось начать именно с крупной победы. Но самое главное даже не счет. Главное то, что я снова получил огромное удовольствие от игры. Думаю, именно этого мне не хватало в прошлом сезоне: просто наслаждаться игрой.

Оглядываясь на вчерашний вечер, понимаю, что у меня не было ни капли сомнений — ни в своих действиях, ни в действиях партнеров. Чувствовал уверенность и понимал, что от меня требуется и что я должен делать. А накануне в какой-то момент мне пришла мысль о том, что очень странно переживать из-за игры, если ты готовился и ждал ее последние полгода.

Хочу еще раз поблагодарить всех за слова поддержки. Сейчас я максимально заряжен положительными эмоциями, и теперь я хочу снова и снова возвращаться на поле и буду продолжать делать для этого все возможное», — написал в своем Telegram-канале Сафонов.

Матч с «Ренном» стал для Сафонова первым за парижан с 24 мая — тогда он сыграл в финале Кубка Франции против «Реймса» (3:0).

Матвей Сафонов.«Русская стена!» Сафонов впервые в сезоне сыграл за «ПСЖ» — и воспользовался шансом на 100%

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Матвей Сафонов
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ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
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