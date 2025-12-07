Сафонов о первом матче за «ПСЖ» в сезоне: «Снова получил удовольствие от игры, этого не хватало»
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов поделился впечатлениями от игры 15-го тура Лиги 1 против «Ренна» (5:0).
Россиянин вышел в стартовом составе и провел на поле всю встречу.
«Как уже говорил вчера, наконец-то дебютировал в этом сезоне за «ПСЖ». Очень рад, что получилось начать именно с крупной победы. Но самое главное даже не счет. Главное то, что я снова получил огромное удовольствие от игры. Думаю, именно этого мне не хватало в прошлом сезоне: просто наслаждаться игрой.
Оглядываясь на вчерашний вечер, понимаю, что у меня не было ни капли сомнений — ни в своих действиях, ни в действиях партнеров. Чувствовал уверенность и понимал, что от меня требуется и что я должен делать. А накануне в какой-то момент мне пришла мысль о том, что очень странно переживать из-за игры, если ты готовился и ждал ее последние полгода.
Хочу еще раз поблагодарить всех за слова поддержки. Сейчас я максимально заряжен положительными эмоциями, и теперь я хочу снова и снова возвращаться на поле и буду продолжать делать для этого все возможное», — написал в своем Telegram-канале Сафонов.
Матч с «Ренном» стал для Сафонова первым за парижан с 24 мая — тогда он сыграл в финале Кубка Франции против «Реймса» (3:0).
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|И
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|+/-
|О
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1
|ПСЖ
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2
|Ланс
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|0-0
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3
|Лилль
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|0
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|0-0
|0
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4
|Лион
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ренн
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|0
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|0-0
|0
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7
|Монако
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|0
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|0-0
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8
|Страсбур
|0
|0
|0
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|0-0
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9
|Тулуза
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|0
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|0-0
|0
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10
|Лорьян
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|0-0
|0
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11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Брест
|0
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|0
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|0-0
|0
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13
|Анже
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|0-0
|0
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14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Ле Ман
|0
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|0
|0-0
|0
|22.08
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|Анже – Лилль
|- : -
|22.08
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|Гавр – Монако
|- : -
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|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
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|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
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|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
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|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
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|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
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|Труа – Париж
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