Сафонов узнал об участии в матче против «Ланса» за 2 часа до стартового свистка

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов в эфире «Okko Спорт» рассказал, что узнал о выходе в стартовом составе на матч 10-го тура чемпионата Франции против «Ланса» (1:0) за 2 часа до начала игры.

— Когда вы узнали о том, что сегодня вы выйдете в старте? Луис Энрике предупредил вас об этом?

— Тренер сегодня предупредил перед матчем.

— Насколько заранее это делается, интересно?

— До последнего момента вообще мы не знаем, кто точно будет играть. Были какие-то намеки, которые можно было понять так или иначе на тренировке, но все-таки последнее решение было вот за два часа до матча.