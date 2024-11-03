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Сафонов узнал об участии в матче против «Ланса» за 2 часа до стартового свистка

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов в эфире «Okko Спорт» рассказал, что узнал о выходе в стартовом составе на матч 10-го тура чемпионата Франции против «Ланса» (1:0) за 2 часа до начала игры.

— Когда вы узнали о том, что сегодня вы выйдете в старте? Луис Энрике предупредил вас об этом?

— Тренер сегодня предупредил перед матчем.

— Насколько заранее это делается, интересно?

— До последнего момента вообще мы не знаем, кто точно будет играть. Были какие-то намеки, которые можно было понять так или иначе на тренировке, но все-таки последнее решение было вот за два часа до матча.

Голкипер &laquo;ПСЖ&raquo; Матвей Сафонов (слева) в&nbsp;матче против &laquo;Ланса&raquo;. У Сафонова — первый «сухарь» в лиге 1. «Ланс» активно прессинговал, но сам помог «ПСЖ»
Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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