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19 августа 2025, 11:26

Сафонов: «Я могу утверждать, что адаптировался во Франции»

Павел Лопатко

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что адаптировался к жизни во Франции.

«На данный момент я могу утверждать, что адаптировался во Франции. Было классно вернуться в Париж после отпуска. Это довольно странные ощущения, потому что здесь мне комфортно и появилось стойкое чувство, что я вернулся домой.

В течение года я много работал над французским языком. Результат мог быть лучше, но мне нравится изучать язык в своем темпе — так, как мне комфортно. Переживал, что забуду все за время отпуска и поездки в США, но голова отдохнула, и я почувствовал прогресс вместо регресса», — написал 26-летний футболист в своем Telegram-канале.

По словам Сафонова, в ближайшее время он будет искать новое жилье. Сначала он жил недалеко от тренировочной базы, затем — в апартаментах в самом Париже.

«На данный момент я понял, что вариант с апартаментами нам не совсем подходит. Будем смотреть другие варианты и искать свое пристанище», — отметил игрок «ПСЖ».

Сафонов играет за «ПСЖ» с июля 2024 года. Он перешел из «Краснодара», сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В составе французского клуба в сезоне-2024/25 он стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Источник: Telegram-канал Матвея Сафонова
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Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 24 4 6 74-29 76
2
 Ланс 34 22 4 8 66-35 70
3
 Лилль 34 18 7 9 52-37 61
4
 Лион 34 18 6 10 53-40 60
5
 Марсель 34 18 5 11 63-45 59
6
 Ренн 34 17 8 9 59-50 59
7
 Монако 34 16 6 12 60-54 54
8
 Страсбур 34 15 8 11 58-47 53
9
 Лорьян 34 11 12 11 48-51 45
10
 Тулуза 33 12 8 13 47-46 44
11
 Париж 34 11 11 12 47-50 44
12
 Брест 34 10 9 15 43-55 39
13
 Анже 34 9 9 16 29-48 36
14
 Гавр 34 7 14 13 32-44 35
15
 Осер 34 8 10 16 34-44 34
16
 Ницца 34 7 11 16 37-60 32
17
 Нант 33 5 8 20 29-52 23
18
 Метц 34 3 8 23 32-76 17
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34 тур
17.05 22:00 Брест – Анже 1 : 1
17.05 22:00 Лилль – Осер 0 : 2
17.05 22:00 Лорьян – Гавр 0 : 2
17.05 22:00 Лион – Ланс 0 : 4
17.05 22:00 Марсель – Ренн 3 : 1
17.05 22:00 Нант – Тулуза - : -
17.05 22:00 Ницца – Метц 0 : 0
17.05 22:00 Париж – ПСЖ 2 : 1
17.05 22:00 Страсбур – Монако 5 : 4
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ЖК
Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 21
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 16
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 16
П
Людовик Айорк
Людовик Айорк

Брест

 9
Адриен Томассон
Адриен Томассон

Ланс

 9
Усман Дембеле
Усман Дембеле

ПСЖ

 7
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 23 2 5
Исмаэль Дукуре
Исмаэль Дукуре

Страсбур

 25 2 4
Аруна Санганте
Аруна Санганте

Гавр

 28 2 4
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