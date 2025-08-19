Сафонов: «Я могу утверждать, что адаптировался во Франции»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал, что адаптировался к жизни во Франции.

«На данный момент я могу утверждать, что адаптировался во Франции. Было классно вернуться в Париж после отпуска. Это довольно странные ощущения, потому что здесь мне комфортно и появилось стойкое чувство, что я вернулся домой.

В течение года я много работал над французским языком. Результат мог быть лучше, но мне нравится изучать язык в своем темпе — так, как мне комфортно. Переживал, что забуду все за время отпуска и поездки в США, но голова отдохнула, и я почувствовал прогресс вместо регресса», — написал 26-летний футболист в своем Telegram-канале.

По словам Сафонова, в ближайшее время он будет искать новое жилье. Сначала он жил недалеко от тренировочной базы, затем — в апартаментах в самом Париже.

«На данный момент я понял, что вариант с апартаментами нам не совсем подходит. Будем смотреть другие варианты и искать свое пристанище», — отметил игрок «ПСЖ».

Сафонов играет за «ПСЖ» с июля 2024 года. Он перешел из «Краснодара», сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В составе французского клуба в сезоне-2024/25 он стал чемпионом Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.