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Сегодня, 02:37

Сафонов: «Все наши мысли сейчас с Доннаруммой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Матвей Сафонов.
Фото AFP

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы над «Монако» (4:2) в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Франции отметил, что всего его мысли с травмированным вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, которого заменили на 22-й минуте на россиянина.

«Во-первых, хочется сказать, что все мысли наши сейчас с Джиджи, потому что лично у меня нет информации, что с ним, насколько все тяжело. Что насчет выхода, то это было немножко стрессово, сумбурно, понятное дело, потому что ничего не предвещало того, что сегодня буду играть, и я думаю, что это нормально когда один вратарь выходит, начинает и отыгрывает весь матч. Сегодня было для меня что-то такое специфическое, потому что я не припомню, чтобы у меня в карьере были такие выходы на замену в официальных матчах. Это было, во-первых, интересно, как новый опыт. Во-вторых, думаю, что получилась интересная игра. Для зрителей в особенности, но и для футболистов тоже, потому что сегодня был действительно накал, и он был до последней секунды, сохранялся. Сегодня был классный футбол», — приводит Okko слова Сафонова.

«ПСЖ» остался лидером турнирной таблицы — 40 очков. «Монако» идет третьим — 30 очков.

Уилфрид Синго влетел в&nbsp;Джанлуиджи Доннарумму. Матч-шедевр «Монако» и «ПСЖ»: Доннарумме разорвали лицо, Сафонов сыграл против Головина — и победил
Матвей Сафонов
Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 12 4 0 44-14 40
2
 Марсель 15 9 3 3 32-18 30
3
 Монако 16 9 3 4 26-16 30
4
 Лилль 15 7 6 2 25-15 27
5
 Лион 15 7 4 4 27-20 25
6
 Ницца 15 6 6 3 28-19 24
7
 Ланс 15 6 6 3 19-14 24
8
 Тулуза 15 6 3 6 17-17 21
9
 Осер 15 6 3 6 23-23 21
10
 Реймс 15 5 5 5 20-18 20
11
 Брест 15 6 1 8 24-27 19
12
 Ренн 15 5 2 8 20-20 17
13
 Страсбур 15 4 5 6 25-27 17
14
 Нант 15 3 5 7 17-24 14
15
 Анже 15 3 4 8 14-26 13
16
 Сент-Этьен 15 4 1 10 12-34 13
17
 Гавр 15 4 0 11 11-29 12
18
 Монпелье 15 2 3 10 15-38 9
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18.12 23:00
Монако – ПСЖ
 2 : 4
3.01 23:00
Ницца – Ренн
 - : -
4.01 19:00
Сент-Этьен – Реймс
 - : -
4.01 21:00
Лилль – Нант
 - : -
4.01 23:00
Лион – Монпелье
 - : -
5.01 17:00
Анже – Брест
 - : -
5.01 17:00
Ланс – Тулуза
 - : -
5.01 17:00
Страсбур – Осер
 - : -
5.01 22:45
Марсель – Гавр
 - : -
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ЖК
Г
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 10
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 10
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 6
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

 5
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 11 1 3
Матье Кафаро

Матье Кафаро

Сент-Этьен

 12 1 3
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