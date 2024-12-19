Сафонов: «Все наши мысли сейчас с Доннаруммой»
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов после победы над «Монако» (4:2) в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Франции отметил, что всего его мысли с травмированным вратарем Джанлуиджи Доннаруммой, которого заменили на 22-й минуте на россиянина.
«Во-первых, хочется сказать, что все мысли наши сейчас с Джиджи, потому что лично у меня нет информации, что с ним, насколько все тяжело. Что насчет выхода, то это было немножко стрессово, сумбурно, понятное дело, потому что ничего не предвещало того, что сегодня буду играть, и я думаю, что это нормально когда один вратарь выходит, начинает и отыгрывает весь матч. Сегодня было для меня что-то такое специфическое, потому что я не припомню, чтобы у меня в карьере были такие выходы на замену в официальных матчах. Это было, во-первых, интересно, как новый опыт. Во-вторых, думаю, что получилась интересная игра. Для зрителей в особенности, но и для футболистов тоже, потому что сегодня был действительно накал, и он был до последней секунды, сохранялся. Сегодня был классный футбол», — приводит Okko слова Сафонова.
«ПСЖ» остался лидером турнирной таблицы — 40 очков. «Монако» идет третьим — 30 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|12
|4
|0
|44-14
|40
|
2
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|32-18
|30
|
3
|Монако
|16
|9
|3
|4
|26-16
|30
|
4
|Лилль
|15
|7
|6
|2
|25-15
|27
|
5
|Лион
|15
|7
|4
|4
|27-20
|25
|
6
|Ницца
|15
|6
|6
|3
|28-19
|24
|
7
|Ланс
|15
|6
|6
|3
|19-14
|24
|
8
|Тулуза
|15
|6
|3
|6
|17-17
|21
|
9
|Осер
|15
|6
|3
|6
|23-23
|21
|
10
|Реймс
|15
|5
|5
|5
|20-18
|20
|
11
|Брест
|15
|6
|1
|8
|24-27
|19
|
12
|Ренн
|15
|5
|2
|8
|20-20
|17
|
13
|Страсбур
|15
|4
|5
|6
|25-27
|17
|
14
|Нант
|15
|3
|5
|7
|17-24
|14
|
15
|Анже
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|
16
|Сент-Этьен
|15
|4
|1
|10
|12-34
|13
|
17
|Гавр
|15
|4
|0
|11
|11-29
|12
|
18
|Монпелье
|15
|2
|3
|10
|15-38
|9
|18.12
|23:00
|
Монако – ПСЖ
|2 : 4
|3.01
|23:00
|
Ницца – Ренн
|- : -
|4.01
|19:00
|
Сент-Этьен – Реймс
|- : -
|4.01
|21:00
|
Лилль – Нант
|- : -
|4.01
|23:00
|
Лион – Монпелье
|- : -
|5.01
|17:00
|
Анже – Брест
|- : -
|5.01
|17:00
|
Ланс – Тулуза
|- : -
|5.01
|17:00
|
Страсбур – Осер
|- : -
|5.01
|22:45
|
Марсель – Гавр
|- : -
|Г
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|11
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|
|
Людовик Блас
Ренн
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|10
|1
|0
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|11
|1
|3
|
|
Матье Кафаро
Сент-Этьен
|12
|1
|3