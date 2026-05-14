Сафонов — о кричалках фанатов «Ланса»: «Хорошо, что я не до конца понимаю французский»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Лансом» (2:0) в матче 29-го тура чемпионата Франции.

— Во-первых, спасибо большое, во-вторых, я думаю, что после второго гола видно было, как радовалась команда, насколько этот матч был важен для нас, что мы хотели именно сегодня закрыть все вопросы с чемпионством, потому что еще были математические какие-то шансы, — сказал Сафонов в эфире Okko. — Сегодня важно было выиграть и показать, что в этом сезоне мы чемпионы, и мы чемпионы по праву.

— Весь стадион сегодня кричал ваше имя в очень негативном ключе. Люди были недовольны, что не получается вам забить.

— Видимо, хорошо, что я не до конца понимаю французский, потому что не понял, что кричали, если кричали мне, поэтому на меня это никак не действует. Думаю, что я просто свою работу, а болельщики соперника как раз таки... логично, что они будут недовольны, но я рад, что вызвал такую бурную эмоцию у них. Думаю, что им понравился матч, потому что матч был классный.

27-летний россиянин в этой встрече сделал 8 сейвов и был признан лучшим игроком матча.

Благодаря победе над «Лансом» парижская команда гарантировала себе чемпионство в сезоне-2025/26. За тур до конца сезона «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице с 76 очками, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.