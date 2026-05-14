Сафонов — о кричалках фанатов «Ланса»: «Хорошо, что я не до конца понимаю французский»
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Лансом» (2:0) в матче 29-го тура чемпионата Франции.
— Во-первых, спасибо большое, во-вторых, я думаю, что после второго гола видно было, как радовалась команда, насколько этот матч был важен для нас, что мы хотели именно сегодня закрыть все вопросы с чемпионством, потому что еще были математические какие-то шансы, — сказал Сафонов в эфире Okko. — Сегодня важно было выиграть и показать, что в этом сезоне мы чемпионы, и мы чемпионы по праву.
— Весь стадион сегодня кричал ваше имя в очень негативном ключе. Люди были недовольны, что не получается вам забить.
— Видимо, хорошо, что я не до конца понимаю французский, потому что не понял, что кричали, если кричали мне, поэтому на меня это никак не действует. Думаю, что я просто свою работу, а болельщики соперника как раз таки... логично, что они будут недовольны, но я рад, что вызвал такую бурную эмоцию у них. Думаю, что им понравился матч, потому что матч был классный.
27-летний россиянин в этой встрече сделал 8 сейвов и был признан лучшим игроком матча.
Благодаря победе над «Лансом» парижская команда гарантировала себе чемпионство в сезоне-2025/26. За тур до конца сезона «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице с 76 очками, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|21:45
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|21:45
|Труа – Париж
|- : -
|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
|- : -
|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
|- : -