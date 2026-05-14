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Сафонов — о кричалках фанатов «Ланса»: «Хорошо, что я не до конца понимаю французский»

Евгений Козинов
Корреспондент
Матвей Сафонов и Витинья.
Фото Reuters

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Лансом» (2:0) в матче 29-го тура чемпионата Франции.

— Во-первых, спасибо большое, во-вторых, я думаю, что после второго гола видно было, как радовалась команда, насколько этот матч был важен для нас, что мы хотели именно сегодня закрыть все вопросы с чемпионством, потому что еще были математические какие-то шансы, — сказал Сафонов в эфире Okko. — Сегодня важно было выиграть и показать, что в этом сезоне мы чемпионы, и мы чемпионы по праву.

— Весь стадион сегодня кричал ваше имя в очень негативном ключе. Люди были недовольны, что не получается вам забить.

— Видимо, хорошо, что я не до конца понимаю французский, потому что не понял, что кричали, если кричали мне, поэтому на меня это никак не действует. Думаю, что я просто свою работу, а болельщики соперника как раз таки... логично, что они будут недовольны, но я рад, что вызвал такую бурную эмоцию у них. Думаю, что им понравился матч, потому что матч был классный.

27-летний россиянин в этой встрече сделал 8 сейвов и был признан лучшим игроком матча.

Благодаря победе над «Лансом» парижская команда гарантировала себе чемпионство в сезоне-2025/26. За тур до конца сезона «ПСЖ» лидирует в турнирной таблице с 76 очками, опережая ближайшего преследователя на 9 очков.

Вингер &laquo;ПСЖ&raquo; Хвича Кварацхелия (с&nbsp;мячом) против защитника &laquo;Ланса&raquo; Рубена Агилара.Сафонов вновь чемпион Франции! Золотой матч «ПСЖ» — один из лучших в карьере Матвея
Источник: Okko
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Матвей Сафонов
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ле Ман 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 21:45 Марсель – Страсбур - : -
22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
22.08 21:45 Тулуза – Лион - : -
22.08 21:45 Труа – Париж - : -
23.08 16:00 Анже – Лилль - : -
23.08 18:15 Гавр – Монако - : -
23.08 21:45 ПСЖ – Ренн - : -
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