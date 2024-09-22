Сафонов: «Мы в «ПСЖ» хотим всегда выигрывать, но иногда это сложно»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал ничью с «Реймсом» (1:10 в матче 6-го тура чемпионата Франции.

«Думаю, это был интересный матч для зрителей. Я очень рад, потому что нам удалось вернуться в игру после пропущенного гола. Очень важно продолжать не проигрывать. Мы хотим всегда выигрывать, но иногда это сложно, потому что соперник играл хорошо. В последних матчах мы забивали быстрые голы, что делало игру проще», — цитирует L'Equipe Сафонова.

Это была первая игра российского вратаря в чемпионате Франции. На этой неделе он дебютировал за парижскую команду, сыграв на ноль в матче с «Жироной» (1:0).