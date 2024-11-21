Вальбуэна: «Я бы никогда не перешел в «ПСЖ»

Экс-игрок сборной Франции Матье Вальбуэна заявил, что никогда бы не перешел в «ПСЖ», так как играл за «Марсель».

«Я бы никогда не перешл в «ПСЖ»! Он был самым заклятым соперником. «Лион»? Это не был клуб, который мы ненавидели. С другой стороны, мы всегда ненавидели «ПСЖ», — цитирует RMC Вальбуэна.

Этой осенью воспитанник «ПСЖ» Адриен Рабьо, у которого закончился контракт с «Ювентусом», присоединился к «Марселю» на правах свободного агента.