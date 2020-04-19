Матье Бодмер: «Людям сейчас не нужен футбол. Нужны врачи»

Полузащитник «Амьена» Матье Бодмер не видит смысла в возобновлении футбольного сезона. По его мнению, людям сейчас футбол не нужен из-за пандемии коронавируса.

— Сейчас это кажется второстепенным и неуместным, — цитирует Le Parisien Бодмера, который организовал сбор денег в поддержку врачей. — Я скучаю по футболу, но есть и более приоритетные вещи. Миру не нужен спорт, а точнее футбол. Сейчас нужны врачи и медсестры. Пока страна страдает и оплакивает жертв, я не вижу смысла в возобновлении сезона. Даже если моя зарплата упадет в два раза, я все равно буду зарабатывать больше, чем большинство людей. Хотя руководство клуба не видит пока в этом необходимости. Но если завтра нас попросят отказаться от части зарплаты, мы пойдем на это, потому что поймем, что другого выхода нет.

Но лично меня не пугает возможность возобновления сезона. Это наша работа, и нам за нее очень хорошо платят. Думаете, что, например, уборщицы не хотели бы оставаться дома? А их зарплата и рядом с нашей не стоит.