Матчи девятого тура французской лиги 1 начнутся с минуты молчания

Матчи 9-го тура чемпионата Франции начнутся с минуты молчания в память о жертвах терактов и конфликта Израиля и Палестины, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции.

Минута молчания будет объявлена в честь учителя Доминика Бернара, который погиб в Аррасе, двух шведских болельщиков, которых убил террорист перед матчем отборочного турнира Евро-2024 в Брюсселе и многочисленных жертв конфликта между Израилем и Палестиной.

Матчи 9-го тура лиги 1 пройдут с 20 по 22 октября. После 8 туров лидером чемпионата с 17 очками является «Монако». «Ницца» (16 очков) занимает второе место, а «ПСЖ» (15) идет третьим.