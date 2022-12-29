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Сегодня, 22:54

Матчи чемпионата Франции начнутся с минуты молчания в память о Пеле

Иван Шитик
Корреспондент
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Все ближайшие матчи чемпионата Франции начнутся с минуты молчания в память о Пеле, сообщает пресс-служба лиги 1.

Пеле скончался в четверг, 29 декабря на 83-м году жизни после продолжительной болезни.

В сентябре прошлого года Пеле диагностировали опухоль толстой кишки. В конце ноября 2022 года его внепланово госпитализировали с общим отеком тела, включая сердечную недостаточность, а также спутанность сознания. Позднее сообщалось, что организм спортсмена перестал реагировать на химиотерапию, поэтому ему оказывали паллиативную помощь.

Пеле (полное имя — Эдсон Арантис ду Насименту) является единственным в истории футболистом, который трижды становился чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970).

Пеле
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 14 2 0 45-10 44
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 16 9 4 3 32-17 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Монако 16 9 3 4 32-23 30
6
 Лилль 16 9 2 5 29-23 29
7
 Лорьян 16 8 4 4 26-23 28
8
 Лион 16 7 3 6 27-20 24
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Реймс 16 4 8 4 19-22 20
11
 Клермон Фут 16 5 4 7 19-25 19
12
 Монпелье 16 5 2 9 26-29 17
13
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
14
 Аяччо 16 4 3 9 15-24 15
15
 Труа 16 3 6 7 26-31 15
16
 Нант 16 2 8 6 17-24 14
17
 Осер 16 3 4 9 16-34 13
18
 Брест 16 3 4 9 18-32 13
19
 Страсбур 16 1 8 7 18-28 11
20
 Анже 16 2 2 12 15-35 8
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36 тур
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38 тур
28.12 17:00
Аяччо – Анже
 1 : 0
28.12 17:00
Труа – Нант
 0 : 0
28.12 19:00
Осер – Монако
 2 : 3
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 0 : 2
28.12 23:00
Брест – Лион
 2 : 4
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 2 : 1
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 0 : 2
29.12 21:00
Реймс – Ренн
 3 : 1
29.12 23:00
Марсель – Тулуза
 - : -
29.12 23:00
Ницца – Ланс
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 13 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 11 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 10 1 2
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