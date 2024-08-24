Матча «Орлеан» — «Валансьен» был прерван из-за пожара на стадионе
В пятницу, 23 августа, матч 2-го тура третьего дивизиона Франции между «Орлеаном» и «Валансьеном» был остановлен после первого тайма. Во время перерыва в одном из кафе на территории стадиона «Ла Сурс» произошел пожар.
Болельщиков со стадиона эвакуировали, а команды так и не вышли на второй тайм. Федерация футбола Франции приняла решение отложить игру на более поздний срок.
После первого тайма счет был 1:1. На 3-й минуте нападающий «Орлеана» Фахд Эль-Хумисти забил первый гол в этой встрече, а голландский форвард гостей Ник Венема на 25-й минуте сравнял счет.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|10-1
|6
|
2
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
3
|Ренн
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
4
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Осер
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Монако
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
8
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
9
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
10
|Страсбур
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Монпелье
|2
|0
|1
|1
|1-7
|1
|
12
|Ницца
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Сент-Этьен
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
14
|Анже
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Гавр
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
17
|Лион
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
18
|Брест
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
Результаты / календарь
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31 тур
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33 тур
34 тур
|23.08
|21:45
|
ПСЖ – Монпелье
|6 : 0
|24.08
|18:00
|
Лион – Монако
|- : -
|24.08
|20:00
|
Лилль – Анже
|- : -
|24.08
|22:00
|
Сент-Этьен – Гавр
|- : -
|25.08
|16:00
|
Ланс – Брест
|- : -
|25.08
|18:00
|
Нант – Осер
|- : -
|25.08
|18:00
|
Ницца – Тулуза
|- : -
|25.08
|18:00
|
Страсбур – Ренн
|- : -
|25.08
|21:45
|
Марсель – Реймс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|3
|
|
Луис Энрике
Марсель
|2
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|2
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Жордан Амави
Брест
|1
|0
|1
|
|
Лоренц Ассиньон
Ренн
|1
|0
|1
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