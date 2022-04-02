Матч «Сент-Этьен» — «Марсель» перенесен на воскресенье из-за заснеженного поля

Матч 30-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Марселем» должен был состояться 2 апреля. Однако игра была перенесена из-за сложных погодных условий.

?? Les conditions m?t?orologiques dans la r?gion st?phanoise n'ont pas permis le maintien d'#ASSEOM ce samedi soir.



La LFP a donc d?cid? du report de la rencontre, qui est d?sormais, et officiellement, fix?e demain ???????? ? ????? ?? ???. — AS Saint-?tienne (@ASSEofficiel) April 2, 2022

Газон домашней арены «Сент-Этьена» оказался засыпан снегом. Клубы после совещания с официальными лицами дали согласие на перенос матча на воскресенье, 3 апреля.

Игра начнется в 16.00 (по московскому времени).