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Сегодня, 20:41

Матч «Сент-Этьен» — «Марсель» перенесен на воскресенье из-за заснеженного поля

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Поле стадиона «Сент-Этьена».
Фото Twitter

Матч 30-го тура чемпионата Франции между «Сент-Этьеном» и «Марселем» должен был состояться 2 апреля. Однако игра была перенесена из-за сложных погодных условий.

Газон домашней арены «Сент-Этьена» оказался засыпан снегом. Клубы после совещания с официальными лицами дали согласие на перенос матча на воскресенье, 3 апреля.

Игра начнется в 16.00 (по московскому времени).

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
Спартак 0
1-й тайм

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
ФК Марсель
ФК Сент-Этьен
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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«Ницца» и «Ренн» сыграли вничью в чемпионате Франции
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Ренн 30 16 5 9 64-29 53
3
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
4
 Ницца 30 15 7 8 40-24 51
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 18:00
Ницца – Ренн
 1 : 1
2.04 20:00
Лилль – Бордо
 - : -
3.04 14:00
Страсбур – Ланс
 - : -
3.04 16:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
3.04 16:00
Метц – Монако
 - : -
3.04 16:00
Монпелье – Брест
 - : -
3.04 16:00
Сент-Этьен – Марсель
 - : -
3.04 16:00
Труа – Реймс
 - : -
3.04 18:05
Лион – Анже
 - : -
3.04 21:45
ПСЖ – Лорьян
 - : -
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Г
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 17
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
И К Ж
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 24 1 7
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 28 1 4
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