Матч «Сент-Этьен» — «Лион» прерван из-за беспорядков на трибунах
Дерби «Сент-Этьен» — «Лион» прервано из-за попавшего в голову судьи предмета
Матч между «Сент-Этьеном» и «Лионом» в 30-м туре лиги 1 прерван из-за беспорядков на трибунах. Игра проходит на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене.
На 45-й минуте матча помощник арбитра Франсуа Летексье получил удар в голову предметом, выброшенным с трибун. Помощь судье оказала медицинская бригада «Лиона».
После этого матч был прерван, а рефери увел команды в раздевалки. На момент остановки «Сент-Этьен» ведет со счетом 1:0.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|29
|24
|5
|0
|82-27
|77
|
2
|Марсель
|30
|17
|4
|9
|62-42
|55
|
3
|Монако
|30
|16
|6
|8
|57-35
|54
|
4
|Лилль
|30
|15
|8
|7
|47-32
|53
|
5
|Лион
|29
|15
|6
|8
|57-39
|51
|
6
|Ницца
|30
|14
|9
|7
|56-38
|51
|
7
|Страсбур
|30
|14
|9
|7
|48-37
|51
|
8
|Ланс
|30
|13
|6
|11
|35-33
|45
|
9
|Брест
|30
|13
|5
|12
|48-49
|44
|
10
|Ренн
|30
|12
|2
|16
|45-40
|38
|
11
|Осер
|30
|10
|8
|12
|41-45
|38
|
12
|Тулуза
|30
|9
|7
|14
|38-39
|34
|
13
|Реймс
|30
|8
|8
|14
|32-42
|32
|
14
|Нант
|29
|7
|9
|13
|34-49
|30
|
15
|Анже
|30
|8
|6
|16
|29-48
|30
|
16
|Гавр
|30
|8
|3
|19
|33-64
|27
|
17
|Сент-Этьен
|28
|5
|6
|17
|29-67
|21
|
18
|Монпелье
|29
|4
|3
|22
|22-69
|15
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|18.04
|21:45
|
Ренн – Нант
|2 : 1
|19.04
|18:00
|
ПСЖ – Гавр
|2 : 1
|19.04
|20:00
|
Монако – Страсбур
|0 : 0
|19.04
|22:05
|
Марсель – Монпелье
|5 : 1
|20.04
|16:00
|
Лилль – Осер
|3 : 1
|20.04
|18:15
|
Брест – Ланс
|1 : 3
|20.04
|18:15
|
Ницца – Анже
|2 : 1
|20.04
|18:15
|
Реймс – Тулуза
|1 : 0
|20.04
|21:45
|
Сент-Этьен – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|21
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|18
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|16
|П
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|11
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|8
|
|
Райан Шерки
Лион
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Маркюс Коко
Нант
|19
|2
|3
|
|
Лилиан Рао-Лисоа
Анже
|25
|2
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|24
|1
|4
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