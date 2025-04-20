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Матч «Сент-Этьен» — «Лион» прерван из-за беспорядков на трибунах

Дерби «Сент-Этьен» — «Лион» прервано из-за попавшего в голову судьи предмета
Руслан Минаев
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Беспорядки на матче &quot;Сент-Этьен&quot; - &quot;Лион&quot;.
Фото AFP

Матч между «Сент-Этьеном» и «Лионом» в 30-м туре лиги 1 прерван из-за беспорядков на трибунах. Игра проходит на стадионе «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене.

На 45-й минуте матча помощник арбитра Франсуа Летексье получил удар в голову предметом, выброшенным с трибун. Помощь судье оказала медицинская бригада «Лиона».

После этого матч был прерван, а рефери увел команды в раздевалки. На момент остановки «Сент-Этьен» ведет со счетом 1:0.

ФК Лион
ФК Сент-Этьен
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