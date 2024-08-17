Матч «Реймс» — «Лилль» прерван из-за тяжелой травмы Гомеса
Полузащитник «Лилля» Эйнджел Гомес получил тяжелую травму в матче 1-го тура чемпионата Франции против «Реймса».
23-летний англичанин на старте встречи получил удар в голову после столкновения с Абду Коне. Гомес после удара лежал без движения на поле, после остановки встречи к нему подбежали врачи и другие игроки. Коне получил красную карточку.
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Нант
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Сент-Этьен
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Осер
|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
8
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|0
|0-0
|0
|
9
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|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
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|0
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|0
|
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|0
|
13
|Лион
|0
|0
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|0
|0-0
|0
|
14
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
15
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
17
|Гавр
|1
|0
|0
|1
|1-4
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|
18
|Брест
|1
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|1
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|16.08
|21:45
|
Гавр – ПСЖ
|1 : 4
|17.08
|18:00
|
Брест – Марсель
|1 : 5
|17.08
|20:00
|
Реймс – Лилль
|- : -
|17.08
|22:00
|
Монако – Сент-Этьен
|- : -
|18.08
|16:00
|
Осер – Ницца
|- : -
|18.08
|18:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|18.08
|18:00
|
Монпелье – Страсбур
|- : -
|18.08
|18:00
|
Тулуза – Нант
|- : -
|18.08
|21:45
|
Ренн – Лион
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Луис Энрике
Марсель
|2
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|2
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|1
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|2
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Жордан Амави
Брест
|1
|0
|1
|
|
Антуан Жужу
Гавр
|1
|0
|1
|
|
Дерек Корнелиус
Марсель
|1
|0
|1
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