Матч «Реймс» — «Лилль» прерван из-за тяжелой травмы Гомеса

Полузащитник «Лилля» Эйнджел Гомес получил тяжелую травму в матче 1-го тура чемпионата Франции против «Реймса».

23-летний англичанин на старте встречи получил удар в голову после столкновения с Абду Коне. Гомес после удара лежал без движения на поле, после остановки встречи к нему подбежали врачи и другие игроки. Коне получил красную карточку.