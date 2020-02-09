Профессиональная футбольная лига Франции рассматривает возможность переноса сегодняшнего матча 24-го тура лиги 1 «ПСЖ» — «Лион», сообщает Get French Football News.

Сообщается, что матч могут перенести из-за шторма. Сегодня в Париже ожидаются порывы ветра до 70 километров в час. Матч должен начаться в 23.00 по московскому времени.

Ранее из-за шторма были перенесены матчи в АПЛ («Манчестер Сити» — «Вест Хэм») и бундеслиге («Боруссия» М — «Кельн»), а также все воскресные игры чемпионата Голландии.