Матч «Нант» — «Брест» был прерван из-за поведения фанатов

Матч 31-го тура чемпионата Франции «Нант» — «Брест» был прерван в начале второго тайма.

Еще в первом тайме судья был вынужден приостановить встречу, так как болельщики забросали поле файерами.

Во второй половине инцидент повторился. К тому же на поле выскочил фанат «Бреста», что привело к волнениям на трибуне с фанатами «Нанта». После этого судья увел команды с поля.

Служба безопасности задержала нарушителя и увела его с поля.

После паузы в 10 минут игра была вновь возобновлена.