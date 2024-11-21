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Матч «Монако» — «ПСЖ» перенесен на 18 декабря

Евгений Козинов
Корреспондент
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Матч 16-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «ПСЖ», изначально запланированный на первые выходные 2025 года, перенесен на 18 декабря из-за проведения Суперкубка Франции.

«На заседании в этот понедельник, 18 ноября, совет директоров договорился о 16-м туре лиги 1. В связи с организацией Суперкубка Франции матч «Монако» — «Пари Сен-Жермен», первоначально запланированный на выходные 4-5 января 2025 года, перенесен на среду, 18 декабря 2024 года. Начало игры в 21:00 по местному времени», — говорится в пресс-релизе профессиональной футбольной лиги Франции.

Матч за Суперкубок Франции между «Монако» и «ПСЖ» запланирован на воскресенье, 5 января.

Футбол
ФК Монако
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 9 2 0 33-10 29
2
 Монако 11 7 2 2 18-8 23
3
 Марсель 11 6 2 3 24-15 20
4
 Лилль 11 5 4 2 18-11 19
5
 Лион 11 5 3 3 18-15 18
6
 Ницца 11 4 5 2 21-11 17
7
 Реймс 11 5 2 4 19-15 17
8
 Ланс 11 4 5 2 12-9 17
9
 Осер 11 5 1 5 20-19 16
10
 Тулуза 11 4 3 4 13-11 15
11
 Страсбур 11 3 4 4 20-22 13
12
 Брест 11 4 1 6 14-19 13
13
 Ренн 11 3 2 6 13-18 11
14
 Нант 11 2 4 5 14-17 10
15
 Анже 11 2 4 5 13-20 10
16
 Сент-Этьен 11 3 1 7 10-25 10
17
 Гавр 11 3 0 8 8-23 9
18
 Монпелье 11 2 1 8 11-31 7
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22.11 21:00
Монако – Брест
 - : -
22.11 23:00
ПСЖ – Тулуза
 - : -
23.11 19:00
Ланс – Марсель
 - : -
23.11 21:00
Сент-Этьен – Монпелье
 - : -
23.11 23:00
Реймс – Лион
 - : -
24.11 17:00
Лилль – Ренн
 - : -
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Осер – Анже
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