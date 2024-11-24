Матч между «Нантом» и «Гавром» Кузяева прервали в концовке из-за беспорядков на трибунах

Матч между «Нантом» и «Гавром» в 12-м туре французской лиги 1 остановили в концовке из-за беспорядков на трибунах.

В компенсированное ко второму тайму время болельщики хозяев попытались выбежать на поле. Судья остановил игру при счете 2:0 в пользу гостей.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев вышел в стартовом составе своей команды и доиграл до вынужденной паузы в матче.