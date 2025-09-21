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21 сентября 2025, 15:40

Матч «Марсель» — «ПСЖ» перенесли из-за непогоды

Павел Лопатко

Матч 5-го тура лиги 1 «Марсель» — «ПСЖ», который был запланирован 21 сентября, отложили из-за ожидаемого ухудшения погодных условий в Марселе, сообщает AFP.

По данным администрации префектуры Буш-дю-Рон, в районе стадиона возможны сильные дожди со значительным риском затопления ливневой канализации.

В префектуре объявили оранжевый уровень опасности в связи с дождями, наводнениями и грозами.

«Марсель», набрав в 4 матчах 6 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице лиги 1. «ПСЖ» (12 очков) лидирует.

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ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Матч «Марсель» — «ПСЖ» перенесен на 22 сентября, игра начнется параллельно церемонии вручения «Золотого мяча»
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ле Ман 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
22.08 00:00 ПСЖ – Ренн - : -
22.08 00:00 Тулуза – Лион - : -
22.08 00:00 Труа – Париж - : -
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ЧМ 2026 с Hisense

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