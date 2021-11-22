Матч 14-го тура чемпионата Франции «Лион» — «Марсель» сегодня завершен не будет. Игра перенесена на неопределенный срок. Об этом объявили на стадионе.

Матч продлился всего четыре минуты, после чего произошел инцидент, который привел к его остановке. Болельщики «Лиона» забрасывали игроков команды соперника посторонними предметами с трибун. Одна из бутылок попала в голову полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Он упал на газон, ему оказывали помощь.

После длительной паузы главный арбитр Рюдди Бюке решил возобновить игру. Футболисты «Лиона» вышли на разминку. Однако футболисты «Марселя» отказались от продолжения игры. В итоге матч был отложен на неопределенный срок. Решение о его судьбе будет принято позднее.