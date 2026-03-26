Матч «Ланс» — «ПСЖ» перенесли на 13 мая

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила о переносе матчей «Ланс» — «ПСЖ» и «Брест» — «Страсбур» на 13 мая.

«По просьбе «ПСЖ» и «Страсбура» с целью наилучшей подготовки к своим четвертьфинальным матчам в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге конференций УЕФА соответственно, совет директоров LFP единогласно принял решение (за исключением голосов самих заинтересованных клубов) перенести матчи 29-го тура Лиги 1 «Ланс» — «ПСЖ» и «Брест» — «Страсбур» на среду, 13 мая.

Эти решения соответствуют стратегическому курсу совета директоров, направленному на сохранение Францией пятого места в рейтинге УЕФА, которое позволяет получить четыре места в Лиге чемпионов УЕФА.

В дополнение к этим двум решениям клубу «Ланс» было предложено скорректировать свой календарь, перенеся встречу 33-го тура «Ланс» — «Нант» на пятницу, 8 мая, на случай, если «ПСЖ» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА», — говорится в релизе организации.

«ПСЖ» (60 очков после 26 игр) лидирует в таблице чемпионата Франции. «Ланс» (59 очков после 26 встреч) идет вторым. Изначально они должны были сыграть 11 апреля.

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