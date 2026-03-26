Матч «Ланс» — «ПСЖ» перенесли на 13 мая
Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила о переносе матчей «Ланс» — «ПСЖ» и «Брест» — «Страсбур» на 13 мая.
«По просьбе «ПСЖ» и «Страсбура» с целью наилучшей подготовки к своим четвертьфинальным матчам в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге конференций УЕФА соответственно, совет директоров LFP единогласно принял решение (за исключением голосов самих заинтересованных клубов) перенести матчи 29-го тура Лиги 1 «Ланс» — «ПСЖ» и «Брест» — «Страсбур» на среду, 13 мая.
Эти решения соответствуют стратегическому курсу совета директоров, направленному на сохранение Францией пятого места в рейтинге УЕФА, которое позволяет получить четыре места в Лиге чемпионов УЕФА.
В дополнение к этим двум решениям клубу «Ланс» было предложено скорректировать свой календарь, перенеся встречу 33-го тура «Ланс» — «Нант» на пятницу, 8 мая, на случай, если «ПСЖ» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА», — говорится в релизе организации.
«ПСЖ» (60 очков после 26 игр) лидирует в таблице чемпионата Франции. «Ланс» (59 очков после 26 встреч) идет вторым. Изначально они должны были сыграть 11 апреля.
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1
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2
|Ланс
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3
|Лилль
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
|Страсбур
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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|0-0
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11
|Париж
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12
|Брест
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13
|Анже
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|0-0
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14
|Гавр
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|0-0
|0
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15
|Осер
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|0-0
|0
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16
|Ницца
|0
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|0
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|0-0
|0
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17
|Труа
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|0-0
|0
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18
|Ле Ман
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|0-0
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|22.08
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|Анже – Лилль
|- : -
|22.08
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|Гавр – Монако
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|Ле Ман – Брест
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|Ланс – Осер
|- : -
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|Марсель – Страсбур
|- : -
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|Ницца – Лорьян
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|ПСЖ – Ренн
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|Тулуза – Лион
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|Труа – Париж
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