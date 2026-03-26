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26 марта, 15:26

Матч «Ланс» — «ПСЖ» перенесли на 13 мая

Павел Лопатко

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) объявила о переносе матчей «Ланс» — «ПСЖ» и «Брест» — «Страсбур» на 13 мая.

«По просьбе «ПСЖ» и «Страсбура» с целью наилучшей подготовки к своим четвертьфинальным матчам в Лиге чемпионов УЕФА и Лиге конференций УЕФА соответственно, совет директоров LFP единогласно принял решение (за исключением голосов самих заинтересованных клубов) перенести матчи 29-го тура Лиги 1 «Ланс» — «ПСЖ» и «Брест» — «Страсбур» на среду, 13 мая.

Эти решения соответствуют стратегическому курсу совета директоров, направленному на сохранение Францией пятого места в рейтинге УЕФА, которое позволяет получить четыре места в Лиге чемпионов УЕФА.

В дополнение к этим двум решениям клубу «Ланс» было предложено скорректировать свой календарь, перенеся встречу 33-го тура «Ланс» — «Нант» на пятницу, 8 мая, на случай, если «ПСЖ» выйдет в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА», — говорится в релизе организации.

«ПСЖ» (60 очков после 26 игр) лидирует в таблице чемпионата Франции. «Ланс» (59 очков после 26 встреч) идет вторым. Изначально они должны были сыграть 11 апреля.

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ФК Ланс
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
3
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
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 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
22.08 00:00 Марсель – Страсбур - : -
22.08 00:00 Ницца – Лорьян - : -
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