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Матч «Ланс» — «Нант» перенесен. У хозяев 11 человек на карантине из-за коронавируса

00:29
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Матч 8-го тура чемпионата Франции «Ланс» — «Нант» не состоится в воскресенье, 25 октября. Профессиональная футбольная лига Франции перенесла игру из-за вспышки коронавируса в стане кроваво-золотых.

«После заключения национальной комиссии, отметившей отсутствие 11 из 30 игроков из заявки «Ланса» в связи с положительными тестами на коронавирус перед матчем против «Нанта», комиссия ПФЛ с использованием протокола по организации матчей на сезон-2020/21 решила отложить матч 8-го тура», — говорится в пресс-релизе.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




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