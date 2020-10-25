Матч 8-го тура чемпионата Франции «Ланс» — «Нант» не состоится в воскресенье, 25 октября. Профессиональная футбольная лига Франции перенесла игру из-за вспышки коронавируса в стане кроваво-золотых.

«После заключения национальной комиссии, отметившей отсутствие 11 из 30 игроков из заявки «Ланса» в связи с положительными тестами на коронавирус перед матчем против «Нанта», комиссия ПФЛ с использованием протокола по организации матчей на сезон-2020/21 решила отложить матч 8-го тура», — говорится в пресс-релизе.