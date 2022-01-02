Матч Кубка Франции «Юра Сюд» — «Сент-Этьен» прерван из-за поведения болельщиков
Матч 1/16 финала Кубка Франции «Юра Сюд» — «Сент-Этьен» приостановлен в связи с нарушениями порядка на трибунах.
Как сообщает RMC Sport, матч был прерван из-за поведения ультрас гостей. Фанаты «Сент-Этьена» использовали пиротехнику и забросали поле дымовыми шашками, что затруднило видимость.
Напомним, ранее из-за беспорядков на трибунах не был доигран матч Кубка Франции «Пари» — «Лион». Обе команды были дисквалифицированы.
Позднее матч был возобновлен. На седьмой минуте гостей вывел вперед Микаэль Над.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю