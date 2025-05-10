Матч «Гавр» — «Марсель» был прерван из-за беспорядков на трибунах

Матч «Гавр» — «Марсель» в 33-м туре чемпионата Франции был прерван из-за беспорядков на трибунах.

После гола форварда «Марселя» Амина Гуири на 56-й минуте болельщики «провансальцев» провоцировали фанатов «небесных». В результате этого на трибунах начались волнения, а некоторые болельщики оказались на поле. Судья встречи остановил игру на 64-й минуте и увел команды в подтрибунное помещение.

Спустя около 25 минут игра возобновилась.