Мать Неймара призвала сына простить девушку, которая обвинила форварда в изнасиловании

Мать нападающего сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймара Надин Сантос призвала своего сына сконцентрироваться на футболе и забыть об обвинениях в изнасиловании. Об этом она написала в Инстаграме.

Ранее девушка, имя которой не разглашается, подала заявление в полицию, в котором сообщила, что футболист изнасиловал ее 15 мая в парижском отеле. Позже в СМИ появилась информация, что она изменила свои показания.

– Сын, в этот момент, когда все начинает окончательно проясняться и правда Божья выходит на передний план, то настало извлечь урок из содеянного и вспомнить об Иисусе Христе. Он единственный, кому можно доверять. Сосредоточься на том, что ты любишь больше всего в своей жизни – на футболе! Это то, что вернет тебе хорошее настроение в такие сложные дни. Прости эту девочку! Я и твоя сестра – женщины, которые могут ответственно заявить, что она тебе не родной человек. Я очень тебя люблю и буду продолжать за тебя молиться всю свою жизнь. Люблю тебя, – написала Сантос в Инстаграме.

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