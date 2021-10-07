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Мать Мбаппе рассказала о переговорах с «ПСЖ»

04:34
Кильян Мбаппе. Фото Instagram
Кильян Мбаппе. Фото Instagram
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Мать нападающего «ПСЖ» Кильяна Мбаппе рассказала, что клуб ведет переговоры о продлении контракта. Нынешнее соглашение игрока рассчитано до конца сезона.

«В настоящее время мы ведем переговоры с «ПСЖ», и все идет хорошо. У меня даже был спортивный директор клуба Леонардо в понедельник. Придем ли к решению? Одно можно сказать наверняка: Кильян сделает все возможное, чтобы выиграть Лигу чемпионов», — цитирует Le Parisien Мбаппе.

В августе появилась информация, что «Реал» предлагал 220 миллионов евро за 22-летнего француза, но «ПСЖ» отказался продавать его.

В сезоне-2021/22 22-летний француз провел 11 матчей за «ПСЖ», на его счету 5 голов и 5 результативных передач.

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Евгений Козинов все материалы автора

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