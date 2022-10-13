Мать Мбаппе призналась, что очень гордится сыном

Мать форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе Файза Ламари рассказала, что думает о своем сыне.

«Когда мой сын стал чемпионом мира, я была очень счастлива. Больше всего я горжусь тем, каким человеком он стал. У него все впереди. Он еще успеет стать мужчиной, у него все только начинается», — цитирует Мбаппе RMC Sport.

В этом сезоне чемпионата Франции Мбаппе отметился 12 голами в 13 матчах во всех клубных соревнованиях.