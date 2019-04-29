Мать полузащитника "ПСЖ" Адриена Рабьо Вероник недовольна поведением президента парижан Нассер Аль-Хелаифи, который допустил такую ситуацию, что ее сын уже несколько месяцев не выходит на поле, сообщает AFP.

В текущем сезоне 24-летний французский хавбек провел 20 матчей за "ПСЖ", забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

В последний раз Рабьо попадал в состав "ПСЖ" в декабре 2018-го.

– Я бесконечно благодарна Атему Бен Арфа за его слова и поддержку. Если бы он это не сказал, я бы не заговорила. Нужно всегда уважать людей вокруг. Если вы этого не делаете, то в какой-то момент придет расплата. Думаю, однажды Адриен тоже встретится с "ПСЖ" и доставит им проблемы. Потому что это жизнь. Когда делаешь что-то не так, всегда есть последствия.



Президент клуба принял максимально несправедливое решение, все знают это. Сделав это, он отравил команду ядом, и в последние пять месяцев мы видим последствия. Он своими руками разрушил свою команду, потому что забыл о человечности. Аль-Хелаифи показал, что не знает не только футбол и своих игроков, но и людей в целом, – цитирует Вероник AFP.

Ранее "ПСЖ" проиграл "Ренну" (2:2, 5:6 – по пенальти) в финале Кубка Франции.

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