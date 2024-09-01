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Якубко: «Сафонову придется сидеть на скамейке «ПСЖ» и ждать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок сборной Словакии Мартин Якубко поделился мнением о ситуации вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Сафонову надо подождать. Я читал его высказывания о желании играть, но надо понимать, что в этой команде есть топ-вратарь, Доннарумма. Однако я думаю, что Матвей свой шанс все равно когда-нибудь получит, и посмотрим, как он им воспользуется. Пока ему придется сидеть, потому Джанлуиджи показывает отличную игру, и тренеру нет смысла менять голкиперов просто так, чтобы выпустить Сафонова. Все-таки это большой клуб, и надо сидеть и ждать своего момента. Наверное, он выйдет, когда наступят кубковые матчи», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».

После перехода из «Краснодара» в «ПСЖ» 25-летний вратарь не провел ни одного официального матча за новый клуб.

Источник: РБ Спорт
Мартин Якубко
Матвей Сафонов
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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3
 ПСЖ 2 2 0 0 10-1 6
4
 Лилль 2 2 0 0 4-0 6
5
 Монако 2 2 0 0 3-0 6
6
 Ланс 2 2 0 0 3-0 6
7
 Страсбур 3 1 1 1 7-6 4
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 Гавр 2 1 0 1 3-4 3
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 Реймс 2 0 1 1 2-4 1
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17
 Анже 2 0 0 2 0-3 0
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