Якубко: «Сафонову придется сидеть на скамейке «ПСЖ» и ждать»
Экс-игрок сборной Словакии Мартин Якубко поделился мнением о ситуации вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Сафонову надо подождать. Я читал его высказывания о желании играть, но надо понимать, что в этой команде есть топ-вратарь, Доннарумма. Однако я думаю, что Матвей свой шанс все равно когда-нибудь получит, и посмотрим, как он им воспользуется. Пока ему придется сидеть, потому Джанлуиджи показывает отличную игру, и тренеру нет смысла менять голкиперов просто так, чтобы выпустить Сафонова. Все-таки это большой клуб, и надо сидеть и ждать своего момента. Наверное, он выйдет, когда наступят кубковые матчи», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».
После перехода из «Краснодара» в «ПСЖ» 25-летний вратарь не провел ни одного официального матча за новый клуб.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|10-4
|7
|
2
|Нант
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
3
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|10-1
|6
|
4
|Лилль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
5
|Монако
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
6
|Ланс
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
7
|Страсбур
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
8
|Ренн
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
9
|Гавр
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
10
|Осер
|2
|1
|0
|1
|2-3
|3
|
11
|Брест
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|
12
|Лион
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
13
|Тулуза
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|
14
|Ницца
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Реймс
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
16
|Монпелье
|3
|0
|1
|2
|2-10
|1
|
17
|Анже
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
18
|Сент-Этьен
|3
|0
|0
|3
|0-7
|0
|30.08
|21:45
|
Лион – Страсбур
|4 : 3
|31.08
|18:00
|
Брест – Сент-Этьен
|4 : 0
|31.08
|20:00
|
Монпелье – Нант
|1 : 3
|31.08
|22:00
|
Тулуза – Марсель
|1 : 3
|1.09
|16:00
|
Монако – Ланс
|- : -
|1.09
|18:00
|
Анже – Ницца
|- : -
|1.09
|18:00
|
Гавр – Осер
|- : -
|1.09
|18:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|1.09
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|3
|
|
Гифт Эммануэл Орбан
Лион
|2
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|2
|
|
Тино Кадевере
Нант
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|2
|1
|0
|
|
Адо Онайву
Осер
|2
|1
|0