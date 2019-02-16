Марсьяль поблагодарил Васильева за работу в "Монако"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль поблагодарил бывшего вице-президента монегасков Вадима Васильева за совместную работу. В четверг функционер был отправлен в отставку владельцем монегасков Дмитрием Рыболовлевым.
"Большой шаг в моей карьере! Спасибо Вадиму, и желаю вам хорошего продолжения карьеры!" – написал Марсьяль в Твиттере.
Une grande étape de ma carrière ! Merci Vadim je vous souhaite bonne continuation ! 🙏🏾 pic.twitter.com/S5hixyoiCQ– Anthony Martial (@AnthonyMartial) 15 февраля 2019 г.
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