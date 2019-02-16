Марсьяль поблагодарил Васильева за работу в "Монако"

Нападающий "Манчестер Юнайтед"​ Антони Марсьяль поблагодарил бывшего вице-президента монегасков Вадима Васильева за совместную работу. В четверг функционер был отправлен в отставку владельцем монегасков Дмитрием Рыболовлевым.

"Большой шаг в моей карьере! Спасибо Вадиму, и желаю вам хорошего продолжения карьеры!" – написал Марсьяль в Твиттере.