02:55 | Футбол — Франция

Марсьяль поблагодарил Васильева за работу в "Монако"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед"Антони Марсьяль поблагодарил бывшего вице-президента монегасков Вадима Васильева за совместную работу. В четверг функционер был отправлен в отставку владельцем монегасков Дмитрием Рыболовлевым.

"Большой шаг в моей карьере! Спасибо Вадиму, и желаю вам хорошего продолжения карьеры!" – написал Марсьяль в Твиттере.

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