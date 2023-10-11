Марселино: «За последние годы я выиграл 2 титула, а «Марсель» за это время — ни одного»

Бывший главный тренер «Марселя» Марселино Гарсия Тораль высказался по поводу своего увольнения.

«Я работаю тренером двадцать лет и за последние сезоны выиграл два титула, причем не в топ-клубах. «Марсель» за это время не выиграл ни одного титула. Я думаю, что у меня был опыт и способности руководить «Марселем», — цитирует L'Equipe Марселино.

58-летний испанец летом 2023 года возглавил команду. В середине сентября руководство клуба и тренер провели встречу с фанатами, на которой тренера жестко раскритиковали за непопадание в групповой турнир Лиги чемпионов, а вскоре последовала отставка.