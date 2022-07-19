«Марсель» заплатит «Лансу» 7,5 миллиона евро за Клаусса

Читать «СЭ» в

«Марсель» заплатит «Лансу» 7,5 миллиона евро за защитника Жонатана Клаусса, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма трансфера может вырасти с учетом бонусов за будущие выступления футболиста. 29-летний француз подпишет новый контракт с клубом до конца июня 2027 года.

В прошлом сезоне Клаусс забил 5 голов и сделал 11 результативных передач в 40 матчах за «Ланс» во всех турнирах.