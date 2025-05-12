Футбол
12 мая, 20:44

«Марсель» выкупит права на Хейбьерга

Камила Абдурахманова
корреспондент

«Марсель» планирует выкупить права на полузащитника сборной Дании Пьер-Эмиля Хейбьерга, который сейчас находится в клубе на правах аренды от «Тоттенхэма», сообщает L'Еquipe.

Хейбьерг перешел в «Марсель» в июле 2024 года, и его арендное соглашение действует до конца текущего сезона. «Марсель» хочет сохранить датского игрока в своем составе, чтобы он участвовал в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Согласно сообщениям, опция выкупа уже активирована, и «Тоттенхэм» получит за трансфер игрока 13 миллионов евро.

«Марсель» занимает второе место в турнирной таблице лиги 1 за тур до окончания розыгрыша, имея в активе 62 очка.

