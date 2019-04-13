"Марсель" выиграл у "Нима" и вышел на четвертое место в лиге 1

"Марсель" победил "Ним" в 32-м туре чемпионата Франции - 2:1. Выигрыш позволил клубу выйти на четвертое место в таблице лиги 1, обойдя на 1 очко "Сент-Этьен".

Чемпионат Франции

Лига 1

32-й тур

"Марсель" - "Ним" - 2:1 (0:0)

Голы: Жермен, 72 (1:0). Луиз Густаву, 73 (2:0). Саванье, 82 - с пенальти (2:1).

"Марсель": Манданда, Сакаи, Чалета-Цар, Луиз Густаву, Товен (Нжи, 79), Лопес, Сарр, Камара, Пайет (Сансон, 84), Балотелли (Жермен, 33), Радоньич.

"Ним": Бернардони, Мигель, Либой, Ферри, Саванье, Буанга, Тиуб, Мауасса (Паке, 72), Бобишон (Бозок, 78), Рипар, Алиуи (Гийом, 62).

Предупреждения: Саванье, 19. Чалета-Цар, 24. Мауасса, 70.

Судья: Шнайдер.

13 апреля. Марсель. Стадион "Велодром".