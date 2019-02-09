"Марсель" выиграл у "Дижона" благодаря голу Балотелли

"Марсель" обыграл "Дижон" в первом матче 24-го тура чемпионата Франции (2:1). Полузащитник "красных" Жордан Марье в начале первого тайма открыл счет, а отыгрались провансальцы только после перерыва благодаря голу Марио Балотелли. Победный мяч на 73-й минуте забил аргентинец Лукас Окампос.

Чемпионат Франции

Лига 1

24-й тур

"Дижон" - "Марсель" - 1:2 (1:0)

Голы: Марье, 18 (1:0). Балотелли, 56 (1:1). Окампос, 73 (1:2).

"Дижон": Аллен, Лотоа, Ямбере, Шафик, Хаддади, Абед (Бальмон, 87), Амальфитано (Каба, 76), Квон Чхан Хун, Марье, Жулиу Тавареш, Саид (Слити, 83).

"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Стротман (Роланду, 79), Товен, Лопес (Сансон, 69), Сарр (Жермен, 55), Камара, Балотелли, Окампос.

Предупреждения: Ямбере, 43. Лотоа, 50. Сансон, 72. Балотелли, 82. Шафик, 90+3. Камара, 90+5.

Судья: Леонар.

8 февраля. Дижон. Стадион "Гастон-Жерар".