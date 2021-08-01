«Вильярреал» в товарищеском матче уступил «Марселю», россиянин Иосфов сыграл за испанский клуб

«Марсель» в товарищеском матче победил «Вильярреал» (2:1).

В составе победителей отличился Димитри Пайет, а Фер Нино забил в собственные ворота. У испанского клуба гол в активе Альберто Морено. «Желтая субмарина» играла в меньшинстве с 49-й минуте после удаления Хуана Фойта.

Российский полузащитник «Вильярреала» Никита Иосифов вышел в стартовом составе. На 58-й минуте его заменил Морено. «Вильярреал» — действующий победитель Лиги Европы. 11 августа команда сыграет за Суперкубок Германии с «Челси». Начало в 22.00 по московскому времени.

Товарищеский матч

«Марсель» (Франция) — «Виьярреал» (Испания) — 2:1 (1:0)

Голы: Нино, 9, в свои ворота, Пайет, 58 — Морено, 88

Удаление: Фойт («Вильярреал»), 49