«Марсель» Виллаша-Боаша проиграл «Амьену»

«Амьен» дома одержал победу над «Марселем» (3:1) в матче 9-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев отличились защитник Хайтам Алеесами, а также нападающие Серу Гирасси и Стивен Мендоса.

У «Марселя» единственный гол на 23-й минуте встречи забил нападающий Дарио Бенедетто.

Команда Андре Виллаша-Боаша с 13 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Амьен» — 11-я строчка и 11 баллов.

«Марсель» не может выиграть уже четвертый матч подряд.

Чемпионат Франции. Лига 1

9-й тур

«Амьен» — «Марсель» — 3:1 (2:1)

Голы: Алеесами, 11 (1:0). Бенедетто, 23 (1:1). Гирасси, 41 — с пенальти (2:1). Мендоса, 90+1 (3:1).

«Амьен»: Гюртнер, Шеджу, Калабрези, Алеесами, Дибасси, Блен, Гнаоре, Какюта (Зунгу, 83), Мендоса, Гирасси (Бодмер, 87), Отеро (Диабате, 73).

«Марсель»: Манданда, Сакаи, Сарр, Чалета-Цар, Перрен, Сансон (Лихаджи, 79), Лопес (Кауи, 72), Ронжье, Жермен, Бенедетто, Радоньич.

Предупреждения: Чалета-Цар, 39. Лопес, 42. Ронжье, 66. Блен, 67.

Судья: Амель (Франция).

4 октября. Амьен. Стадион «Стад де ла Ликорн».