«Марсель» Виллаш-Боаша выиграл у «Бордо»

«Марсель» дома одержал победу над «Бордо» (3:1) в матче 17-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев отличились защитник Жордан Амави, хавбек Морган Сансон и форвард Неманья Радоньич.

У «Бордо» единственный мяч забил полузащитник Ясин Адли.

Команда Андре Виллаш-Боаша занимает второе место в турнирной таблице лиги 1 с 34 очками. «Бордо» — 26 баллов и 5-я строчка.

Чемпионат Франции. Лига 1

17-й тур

«Марсель» — «Бордо» — 3:1 (0:1)

Голы: Адли, 31 (0:1). Амави, 48 (1:1). Сансон, 60 (2:1). Радоньич, 90+2 (3:1).

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Сакаи, Амави, Сарр (Лопес, 77), Чалета-Цар, Камара, Сансон (Стротман, 84), Ронжье, Пайет, Жермен (Радоньич, 64).

«Бордо»: Костиль, Косьельни, Сабали, Бенито (Камано, 68), Йованович, Паблу, Отавиу (Бриан, 80), Тшуамени, Адли (Хван Ый Джо, 57), Де Превиль, Маджа.

Предупреждения: Амави, 28. Чалета-Цар, 45. Адли, 45+4.

Судья: Лесаж (Франция).

8 декабря. Марсель. Стадион «Велодром».

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица лиги 1, новости и обзоры, расписание и результаты игр