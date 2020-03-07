«Марсель» Виллаш-Боаша пропустил на 95-й минуте и упустил победу над «Амьеном»

«Амьен» вырвал ничью у «Марселя» в матче 28-го тура чемпионата Франции (2:2). Полузащитник Морган Сансон в концовке первого тайма открыл счет. Сразу после перерыва Димитри Пайет удовил преимущество своей команды. На 80-й минуте автора второго гола заменили на Флориана Товена, который впервые вышел на поле после долго восстановления. Спустя пару минут «единоргам» удалось с пенальти сократить отставание, а на последних добавленных секундах они сравняли счет и добыли очко.

Чемпионат Франции

Лига 1

28-й тур

«Марсель» — «Амьен» — 2:2 (1:0)

Голы: Сансон, 45+1 (1:0). Пайет, 57 (2:0). Гирасси, 83 — с пенальти (2:1). Годдос, 90+5 (2:2).

«Марсель»: Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Сарр (Сакаи, 77), Камара, Стротман, Сансон (Лопес, 90+4), Ронжье, Пайет (Товен, 80), Жермен, Бенедетто.

«Амьен»: Гюртнер, Шеджу, Калабрези, Алеесами, Опоку, Монкондюи (Блен, 71), Зунгу, Какюта, Гирасси, Мбенза (Аколо, 62), Диабате (Годдос, 80).

Предупреждения: Амави, 17. Монкондюи, 38. Пайет, 40. Калабрези, 60.

Судья: Летексье.

6 марта. Марсель. Стадион «Велодром».