«Марсель» в добавленное время ушел от поражения в матче против «Метца»
В матче 5-го тура чемпионата Франции «Марсель» принимал «Метц». Хозяева уже в добавленное ко второму тайму время ушли от поражения — 1:1.
Чемпионат Франции. Лига 1
5-й тур
«Марсель» — «Метц» — 1:1 (0:0)
Голы: Ньян, 70 (0:1). Сансон, 90+5 (1:1).
«Марсель»: Манданда, Нагатомо (Кауи, 77), Альваро Гонсалес, Сакаи, Чалета-Цар (Лопес, 85), Камара (Гей, 85), Сансон, Ронжье (Жермен, 77), Пайет, Бенедетто, Товен (Радоньич, 84).
«Метц»: Укиджа, Бой, Юдоль, Сентонз, Бронн, Фофана, Ангбан (Куяте, 90+4), Майга, Нгюетт (Яде, 86), Булая (Тшимбембе, 87), Ньян (Диалло, 76).
Предупреждения: Майга, 24. Ангбан, 55.
Судья: Ваттеллье (Франция).
26 сентября. Марсель. Стадион «Велодром».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/