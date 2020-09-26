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«Марсель» в добавленное время ушел от поражения в матче против «Метца»

26 сентября 2020, 23:54
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В матче 5-го тура чемпионата Франции «Марсель» принимал «Метц». Хозяева уже в добавленное ко второму тайму время ушли от поражения — 1:1.

Чемпионат Франции. Лига 1

5-й тур

«Марсель» — «Метц» — 1:1 (0:0)

Голы: Ньян, 70 (0:1). Сансон, 90+5 (1:1).

«Марсель»: Манданда, Нагатомо (Кауи, 77), Альваро Гонсалес, Сакаи, Чалета-Цар (Лопес, 85), Камара (Гей, 85), Сансон, Ронжье (Жермен, 77), Пайет, Бенедетто, Товен (Радоньич, 84).

«Метц»: Укиджа, Бой, Юдоль, Сентонз, Бронн, Фофана, Ангбан (Куяте, 90+4), Майга, Нгюетт (Яде, 86), Булая (Тшимбембе, 87), Ньян (Диалло, 76).

Предупреждения: Майга, 24. Ангбан, 55.

Судья: Ваттеллье (Франция).

26 сентября. Марсель. Стадион «Велодром».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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