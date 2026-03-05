«Марсель» по пенальти проиграл «Тулузе» в Кубке Франции

«Марсель» потерпел поражение от «Тулузы» в матче 1/4 финала Кубка Франции — 2:2 (пен. — 3:4). Игра прошла в Марселе на стадионе «Велодром».

Нападающий провансальцев Мэйсон Гринвуд на 2-й пенальти реализовал пенальти и открыл счет. Гости отыгрались почти сразу — отличился Янн Гбоо. В начале второй половины команды вновь обменялись голами — Игор Пайшан вывел «ОМ» вперед, а у гостей отличился защитник Чарли Крессуэлл.

В серии пенальти точнее оказались гости — 4:3.

Соперник «Тулузы» по 1/2 финала определится после жеребьевки.

Кубок Франции. 1/4 финала.

04 марта, 23:00. Велодром (Марсель)

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