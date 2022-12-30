«Марсель» разгромил «Тулузу», Жиго сделал голевую передачу

«Марсель» выиграл у «Тулузы» в матче 16-го тура чемпионата Франции — 6:1. Провансальцы одержали третью победу подряд. «Фиолетовые» потерпели четвертое поражение кряду.

Экс-защитник «Спартака» Самюэль Жиго, выступающий ныне за «Марсель», отметился в этой встрече голевой передачей.

В другой встрече «Ланс» и «Ницца» не забили голов — 0:0. Для кроваво-золотых это первая потеря очков с 9 октября, до сегодняшнего дня у них было 5 побед подряд в матчах лиги 1.

Команда Игора Тудора идет на третьем месте в турнирной таблице, отставая от второго «Ланса» на 4 очка. «Ницца» располагается на 9-й строчке, а «Тулуза» — на 13-й.