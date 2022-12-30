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Сегодня, 00:58

«Марсель» разгромил «Тулузу», Жиго сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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Самюэль Жиго и Валентен Ронжье.
Фото Global Look Press

«Марсель» выиграл у «Тулузы» в матче 16-го тура чемпионата Франции — 6:1. Провансальцы одержали третью победу подряд. «Фиолетовые» потерпели четвертое поражение кряду.

Экс-защитник «Спартака» Самюэль Жиго, выступающий ныне за «Марсель», отметился в этой встрече голевой передачей.

Франция. Лига 1. 16-й тур
29 дек, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
6:1
Тулуза

В другой встрече «Ланс» и «Ницца» не забили голов — 0:0. Для кроваво-золотых это первая потеря очков с 9 октября, до сегодняшнего дня у них было 5 побед подряд в матчах лиги 1.

Франция. Лига 1. 16-й тур
29 дек, 23:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
0:0
Ланс

Команда Игора Тудора идет на третьем месте в турнирной таблице, отставая от второго «Ланса» на 4 очка. «Ницца» располагается на 9-й строчке, а «Тулуза» — на 13-й.

Футбол
ФК Ланс
ФК Марсель
ФК Ницца
ФК Тулуза
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Матчи чемпионата Франции начнутся с минуты молчания в память о Пеле
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 14 2 0 45-10 44
2
 Ланс 16 11 4 1 26-10 37
3
 Марсель 16 10 3 3 32-14 33
4
 Ренн 16 9 4 3 32-17 31
5
 Монако 16 9 3 4 32-23 30
6
 Лилль 16 9 2 5 29-23 29
7
 Лорьян 16 8 4 4 26-23 28
8
 Лион 16 7 3 6 27-20 24
9
 Ницца 16 5 6 5 15-17 21
10
 Реймс 16 4 8 4 19-22 20
11
 Клермон Фут 16 5 4 7 19-25 19
12
 Монпелье 16 5 2 9 26-29 17
13
 Тулуза 16 4 4 8 21-33 16
14
 Аяччо 16 4 3 9 15-24 15
15
 Труа 16 3 6 7 26-31 15
16
 Нант 16 2 8 6 17-24 14
17
 Осер 16 3 4 9 16-34 13
18
 Брест 16 3 4 9 18-32 13
19
 Страсбур 16 1 8 7 18-28 11
20
 Анже 16 2 2 12 15-35 8
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.12 17:00
Аяччо – Анже
 1 : 0
28.12 17:00
Труа – Нант
 0 : 0
28.12 19:00
Осер – Монако
 2 : 3
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 0 : 2
28.12 23:00
Брест – Лион
 2 : 4
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 2 : 1
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 0 : 2
29.12 21:00
Реймс – Ренн
 3 : 1
29.12 23:00
Марсель – Тулуза
 6 : 1
29.12 23:00
Ницца – Ланс
 0 : 0
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 13 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 11 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 11 1 2
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